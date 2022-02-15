Ankara'da son bir haftada jandarma bölgesinde 164 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ankara'da son bir haftada jandarma bölgesinde 164 şüpheli yakalandı

AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da son bir haftada jandarma bölgesinde 164 şüpheli yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ANKARA (AA) - Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Şubat'ta sürdürülen çalışmalar kapsamında, aralarından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan arandığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 164 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faali meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ayrı olay aydınlatılarak failleri yakalandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Muhalefet, Jandarma, Ankara, Güncel, Haberler

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