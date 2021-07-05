Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 299 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 299 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 299 kişiden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 5.6 kilogram, 350 gram eroin, 9 bin 400 adet ecstasy ve 4 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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