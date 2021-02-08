Ankara'da son 1 haftada uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı
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Ankara'da son 1 haftada uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı

08.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:49
Ankara'da son 1 haftada uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı

ANKARA'da narkotik polisinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 365 şüpheliden 39'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da narkotik polisinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 365 şüpheliden 39'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1-7 Şubat tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 365 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2.7 kilogram esrar, 1.3 kilogram metamfetamin, 1 kilogram eroin, 1000 adet ecstasy hap ve 23 bin 900 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 365 şüpheliden 39'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ankara'da son 1 haftada uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan KÖSE

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