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Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel

Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü Soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü.

ANKARA (İHA) - Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü

ANKARA - Soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da kendi gösterdi. Son günlerde yoğun kar yağışı sebebiyle kayak pistine dönen Ankara sokaklarında kızaklarla veya poşetlerle kayan vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi. Vatandaşlar özellikle dik rampalı sokaklarda kaymayı tercih etti.

Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü

Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü

Ankara'da sokaklar kayak pistine döndü

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Ankara, kar, Genel, Yerel, Haber

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