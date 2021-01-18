Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı

18.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:44

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sokakta ve doğadaki hayvanların yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sokakta ve doğadaki hayvanların yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Hafta sonu ilçede başlayan kar yağışı nedeniyle soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Kurtboğazı Barajı ve Güvenç Göleti mesire alanına hayvanlar için mama bırakıldı.

Sokakta yaşayan hayvanların sağlık durumları da kontrol edilirken tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Hayvanlar buradaki tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, sokak ve yaban hayvanlarına duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, "Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlara hayvanlara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunan Oğuz, "Bu soğuk günlerde herkes kapısının önüne ya da parklara yiyecek bırakabilir." diye konuştu.

Oğuz, bu anlamlı etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:45:01. #1.14#
title