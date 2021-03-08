Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada
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Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

08.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:04

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kameradaANKARA'da bir kadının tartıştığı eşi tarafından yere yatırılıp darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

ANKARA'da bir kadının tartıştığı eşi tarafından yere yatırılıp darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Samsun'da E.M.'nın 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye dövülmesinin ardından, Başkent Ankara'da Mamak ilçesinde de bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi. Dün öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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