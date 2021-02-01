Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye para cezası
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Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye para cezası

01.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:42
Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 25-31 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1693 kişiye 1 milyon 897 bin 112 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, 25-31 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1693 kişiye 1 milyon 897 bin 112 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 25-31 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1693 kişiye adli ve idari işlem yapılmış olup toplam 1 milyon 897 bin 112 TL para cezası uygulanmıştır" denildi


Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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