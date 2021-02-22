Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye para cezası
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Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye para cezası

22.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:09
Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 15-21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1397 kişiye 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, 15-21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1397 kişiye 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Virüsle mücadele kapsamında 15 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulanmıştır. Değerli Ankaralılar daha sağlıklı yarınlar için lütfen kurallara uyalım" denildi.


Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye para cezası
Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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