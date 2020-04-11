Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar marketlere akın etti İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, açık olan market, manav ve bakkallara akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, açık olan market, manav ve bakkallara akın etti.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile solunum problemlerinin yaşandığı Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunun üzerine Ankara'da yaşayan vatandaşlar, açık olan market, manav ve bakkallarda yoğunluk oluşturdu. Ankara'nın kalabalık ilçe ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, alınan 2 gülük sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketler ve fırınlarda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin bir araya geldiği marketlerde uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafenin korunması ise zorlaştı. Sıraya giren vatandaşlar hızlı bir şekilde alışverişlerini yaparken polis ekipleri de evlerinde olmayan vatandaşları yasağa uymaları şeklinde uyardı. - ANKARA

Kaynak: İHA