Ankara'da sokağa çıkma yasağı sonrası denetimler başladı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile bu gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında Ankara sessizliğe bürünürken, ilk dakikalarda sokakta bulunan bir kişi uyarılarak eve gitmesi sağlandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile bu gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında Ankara sessizliğe bürünürken, ilk dakikalarda sokakta bulunan bir kişi uyarılarak eve gitmesi sağlandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı, saat 00.00'da başladı. Ankara'da, polis ekipleri şehrin pek çok yerindeki kontrol noktasında, sokakta bulunan vatandaşları denetledi. Önlemler kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na çıkan tüm yollar, polis tarafından araç geçişine kapatıldı. Ekipler, yalnızca ambulansların meydandan geçmesine müsaade ediyor. Polis, Kızılay'da bulunan bir kişiyi yasağın ilk dakikaları olduğu için uyararak evine gönderdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan yasak kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

Kaynak: DHA