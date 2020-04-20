Ankara'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
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İçişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sona erdiANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

20.04.2020 01:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 01:26
Ankara'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma günü gece yarısından itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının gece yarısı sona ermesinin ardından, Ankara'nın işlek noktalarından olan Kızılay Meydanı ve Sıhhıye meydanında bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı. Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.

Bu arada polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçların 'yol izni' olup olmadığı kontrol edilirken, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeler denetlendi.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Kaynak: DHA

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