Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gerçekleştiriyor.
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gerçekleştiriyor.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında karşılaştıkları vatandaşlara gerekli izin belgelerini soran bekçiler, mahallelerde şüpheli gördükleri durumlarla da yakından ilgileniyor. Bekçiler, görevleri sırasında karşılaştıkları olayları anında bağlı bulundukları polis merkezine bildiriyorlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE