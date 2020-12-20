Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayıp yarın 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Polis ekipleri, ayrıca iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı.

Öte yandan jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk