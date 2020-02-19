Ankara'da skunk ve psikotrop ilaç ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da skunk ve psikotrop ilaç ele geçirildi - Haberler

Ankara'da skunk ve psikotrop ilaç ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara makaronlarının içeresine sarılmış halde skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu etkili psikotrop ilaç ele geçirdi.

19.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:04
Ankara'da skunk ve psikotrop ilaç ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara makaronlarının içeresine sarılmış halde skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu etkili psikotrop ilaç ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu temin eden S.İ.'nin Bala'ya gelerek bu maddeleri satmaya çalıştığını belirleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından operasyon için hareke geçen ekipler, S.İ'nin kullandığı aracı Bala ilçesi Beynam Mahallesi girişinde durdurdu. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 31 adet kullanıma hazır skunk madde ve uyuşturucu etkili psikotrop ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.İ, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler