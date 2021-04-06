Ankara'da sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi

Türkiye genelinde vaka sayıları arttı; Ankara dahil 58 il çok yüksek riskli konuma yükseldi.

Türkiye genelinde vaka sayıları arttı; Ankara dahil 58 il çok yüksek riskli konuma yükseldi. Salgın verileri Başkent'te yüz yüze eğitimin seyrini de etkiledi. Ankara'da ortaokul ve liseler kapılarını kapattı. 5. 6. 7. ile lise hazırlık 9. 10ve 11. Sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi.

Karar Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alındı. 8. sınıf öğrencileri haftada 12-22 saat, 12. Sınıflar ise haftada 16-24 saat arasında seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim sürecek. Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek…

Sınavlar daha önce açıklanan takvime göre yapılacak. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak. Kırk yedi günde 12 kat artan korona virüs vaka oranıyla dikkat çeken Eskişehir'de de yüz yüze eğitime ara verme kararı alındı.

Buna göre, kentte baka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarında 8 ve 12. Sınıfları hariç uzaktan eğitime geçildi…

Artan vakalar nedeniyle Erzurum İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu da, 7 Nisan'dan itibaren 5,6,7. Sınıflar ile lise hazırlık, 9.10.11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı