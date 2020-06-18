Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanağın ardından etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

18.06.2020 04:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 04:08

ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanağın ardından etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından, yer yer kısa süreli yağmur geçişleri etkili oldu. Sağanak sonrası çakan şimşekler ise gökyüzü aydınlandı. Şehrin pek çok yerinden görülen şimşekler, kameraya yansıdı.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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