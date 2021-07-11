Ankara'da simit fiyatı 2,50 lira oldu
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Ankara'da simit fiyatı 2,50 lira oldu

Ankara'da simit fiyatı 2,50 lira oldu
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, yarından itibaren 2,50 lira olacağını bildirdi.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, yarından itibaren 2,50 lira olacağını bildirdi.

Delibaş, yazılı açıklamasında, girdi maliyetlerine yüzde 80-90 zam geldiğini, bu nedenle simit fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Ankara'da simidin 2 liradan satıldığını anımsatan Delibaş, "Ankara'da simit fiyatında pazartesi gününden geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. 2 liradan satılan simidin fiyatı, son dönemde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle 2,50 liraya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl simitlik unun çuvalının 110 lira, susamın kilogram fiyatının 12 lira olduğuna işaret eden Delibaş, bugün unun çuvalının 190-220 lira, susamın kilogramının ise 23 lira olduğunu kaydetti.

Son dönemde katı ve sıvı yağ, eleman-usta yevmiyeleri, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve kira bedelleri gibi girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı simit fiyatını güncellemek durumunda kaldıklarını belirten Delibaş, şöyle devam etti:

"100 gram simit 2 liradan satılırken aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. 50 kuruşluk bir güncelleme yapmak zorunda kaldık. Eğer gerçek bir Ankara simidi yapmak istiyorsak, lezzetinden, kalitesinden ödün vermek istenmiyorsa, bu güncelleme kaçınılmaz olmuştur. Birçok ilde simidin 2,50 lira olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin bizi anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Ankara'da simit fiyatı 2,50 lira oldu - Haberler Ekonomi
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