Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıyurtçu köyünde Sinan Enez Yağcı'ya (25), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş etti.

Ağır yaralanan Yağcı, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yağcı'nın cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan