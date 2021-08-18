Ankara'da silahlı saldırıda baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
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Ankara'da silahlı saldırıda baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Ankara'da silahlı saldırıda baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Keçiören ilçesinde baba ve oğlu 3 kişinin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde baba ve oğlu 3 kişinin saldırısına uğradı. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Olay Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde V.U ile babası M.U., 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası 3 kişi olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen başından yaralanan baba hayatını kaybederken, kolundan yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kolundan yaralanan V.U., kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B, A.K ve T.A olduğunu belirtirken, şüpheliler kısa sürede yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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