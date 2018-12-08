Siyah Bir Otomobilden İnen Kimliği Belirsiz Şahıslar, Yolda Yürüyen 4 Kişiyi Taradı
Ankara'da cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, siyah bir otomobille gelen kimliği belirsiz silahlı şahısların saldırısına uğradı. Olay yerinde yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara'da bir otomobilden inen şahısların yolda yürüyen gruba açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.
ARAÇTAN İNEN ŞAHISLAR, YOLDA YÜRÜYEN 4 KİŞİYE ATEŞ AÇTI
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Olay yerine, siyah bir otomobil ile gelen silahlı şahıslar, araçtan inerek isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiye ateş açtı.
2 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
YORUMLAR (27)
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Aybars istiyosan laiklik git israil de yasa, sen kimi yurdundan kovuyorsun, salak Adam . kolelik sana yakisirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Turkiye texas oldu vuran vurana kiran kırana kimsenin sokakta can güvenliği yok yazikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çukur dizinde Kuzular üniforma giyip askeri birlik oluşturmuş gençler de örnek alıyor onları, polis yok, savcı yok, hakim yok devlet yok. . Sen kimsin diyen yok. Bağımsız ÇUKUR var. Başkanı kel askeri polisi kuzular. daha önceki yönetimi darbe ile devirmişlerdi. Çoluk çocuk kurşuna dizilip sürüldüler. Mahallede bekçi bile yok. RETÜK yok. Hala toplumun her şeyi ile oynuyorlar kimse yok. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HERKES DE SİLAH VAR SONUÇ BU..KORKAK ADAMLAR SİLAH TAŞIR .BİRİYLE TARTIŞMA LAF SÖYLEME ÇEKER VURUR SONRADA PİŞMANIM DER BURADA SUÇLU KİM?DEVLET NEDEN SİLAH ALIMINI DENETLEMEZ?SIK SIK DENETİMLER YAPILSIN ONCA POLİS VAR .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Mesut Yılmaz başbakanken benim bile can güvenliğim yok diyordu bu mimval de hızla ilerliyor ülkeyi bu duruma getirenler hala ülkenin çok geliştiğini tam olarak böyle tırı vırı bir şeylerden bahsediyor du tam dinlemedim de memleketin durumu bu çağ atlamışsız doğruru mu buCevap Yaz 3 Yayından Kaldır