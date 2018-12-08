Ankara'da Silahlı Saldırı, 4 Yaralı (1)
Çankaya'da Yaşamkent Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, araçla gelen silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Çankaya'da Yaşamkent Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, araçla gelen silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi, açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
Olay yerindeki ambulans
Polisin güvenlik şeridi çekmesi
Görgü tanığının olayı anlatması
Yerdeki kan izleri ve meri çekirdekleri
Detaylar