Ankara'da Silahlı Saldırı, 4 Yaralı (1)

Çankaya'da Yaşamkent Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, araçla gelen silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi, açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerindeki ambulans

Polisin güvenlik şeridi çekmesi

Görgü tanığının olayı anlatması

Yerdeki kan izleri ve meri çekirdekleri

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