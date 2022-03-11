Ankara'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak'ta karşılaşan E.K. (29) ile Y.K. (50) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, ruhsatsız tabancasıyla Y.K'ye ateş etti. İki bacağından yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K, daha sonra il merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan E.K'yi kısa sürede yakaladı.