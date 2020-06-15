Ankara'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
15.06.2020 03:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:42
Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ozan Rehberi Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.Y, kimliği belirlenemeyen bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.Y. gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA