Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

25.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:56

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Mevlüt Y. (43), Şükrü Y. (37), F.Y. (24) İ.Y. (22), K.Y., yol üzerinde karşılaştıkları K.A. ve A.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda iki grup tabancalarını çıkarıp, ateş açtı. Olayda, Mevlüt Y., Şükrü Y., F.Y. ve İ.Y. yaralanırken, K.A. ve A.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, ardından da Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mevlüt Y. ve Şükrü Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada K.Y. yakalanırken, K.A. ile A.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA