Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı bacağından vurarak yaraladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan aynı köylü İ.Ö. ve T.Ç. yolda karşılaştı. İ.Ö., aracından inerek husumetlisi T.Ç.'ye tabanca ile tek el ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. 112 ekipleri bacağından yaralanan T.Ç.'ye müdahale ederken, ateş açan İ.Ö., 06 LVN 67 plakalı aracını yol ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı. Yayan şekilde kaçan İ.Ö., kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından saklandığı binada yakalandı. Yaralı T.Ç., 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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