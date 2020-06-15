Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
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Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

ANKARA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ayaklarından vurulan bir kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
15.06.2020 04:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:26

ANKARA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ayaklarından vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis bir kişiyi gözaltına aldı. 

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Ozan Rehberi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki pompalı tüfeği çıkaran E.Y., kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti. Her iki ayağına isabet eden saçmalarla vurulan kişi, kanlar içinde yere yığıldı. O sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla olay yerine geldi.

İLK MÜDAHELEYİ POLİS EKİPLERİ YAPTIEkipler, elinde tüfek bulunan E.Y.'yi gözaltına aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaralıya da ilk müdahaleyi yapan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki ayağından vurularak yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.Y. emniyete götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü dökümü: Yaralıdan görüntüPolis ekiplerinin yaralıya müdahalesiYaralının ambulansa alınması Ekiplerden görüntüSilahtan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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