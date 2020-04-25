Ankara'da silahla yaralama Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta ikamet eden Burhan G. aralarında husumet bulunan Coşkun D. ve Hasan D. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Coşkun D. ve Hasan D, Burhan G'yi silahla yaraladı.

Burhan G, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA