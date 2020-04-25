Ankara'da silahla yaralama
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Ziraat mahallesi, Altındağ, Ankara, Güncel, Haber

Ankara'da silahla yaralama

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

25.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:08
Ankara'da silahla yaralama

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta ikamet eden Burhan G. aralarında husumet bulunan Coşkun D. ve Hasan D. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Coşkun D. ve Hasan D, Burhan G'yi silahla yaraladı.

Burhan G, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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