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Ankara'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Ankara'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Bulvarı'nda Murat Karakaya'ya gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

Ağır yaralanan Karakaya, 112 Acil Servis ekiplerince İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu H.K. ve P.Ç. Kale Mahallesi Berberler Sokak, H.K. ve F.K. ise aynı mahalledeki 3. Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin itirafları sonucu olayda kullanılan silah, bölgedeki metruk binada ele geçirildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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