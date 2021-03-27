Ankara'da, silah ticareti yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı
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Ankara'da, silah ticareti yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da, silah ticareti yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı

ANKARA'da yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ve Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde Akyurt ilçesi başta olmak üzere Keçiören, Pursaklar, Gölbaşı ve Kalecik'te 10 ikamet ve 1 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 ruhsatsız tabanca, 14 kuru tabanca, 5 av tüfeği, torna tesviye, krom kaplama makinesi, çok sayıda fişek ile silah parçaları ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 


Ankara'da, silah ticareti yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da, silah ticareti yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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