Ankara'da silah kaçakçılığı yapmakla suçlanan 3 kişi yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Jandarma, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Jandarma, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Dağkalfat ve Yukarıçavundur mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen C.Ç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.

Temin ettiği silahları H.A. ve C.İ'ye sattığı belirlenen C.Ç. ve iki alıcı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 325 çeşitli çap ve kalibrede tabanca mermisi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınana zanlıların Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan