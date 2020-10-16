Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

16.10.2020 07:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 07:08
Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'dan Ankara'ya suç örgütlerine silah satmak için gelen kaçakçılara yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 3 adet silaha el konuldu.

ADANA'dan Ankara'ya suç örgütlerine silah satmak için gelen kaçakçılara yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 3 adet silaha el konuldu.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı'nda yapılan operasyonda, Adana'dan Ankara'ya silah taşıdığı tespit edilen iki araç polis ekiplerince yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda aracın iç kesimlerine ve taşıdıkları kıyafetlerin arasına gizlenmiş 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 12 adet 9 mm dolu fişek, 4 adet 7.65 mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek bulundu. Araçta bulunan 6 kişi, ruhsatsız silah, mermi, mühimmat ve kesici alet bulundurma suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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