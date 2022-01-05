Ankara'da sikke ve bronz objeleri satmak isteyen kişi suçüstü yakalandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Roma dönemine ait 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Roma dönemine ait 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.T'nin elindeki sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi davranan jandarma ekibi, A.T. ile irtibat kurdu.
Ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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