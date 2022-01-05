Ankara'da sikke ve bronz objeleri satmak isteyen kişi suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sikke ve bronz objeleri satmak isteyen kişi suçüstü yakalandı

Ankara'da sikke ve bronz objeleri satmak isteyen kişi suçüstü yakalandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Roma dönemine ait 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Roma dönemine ait 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.T'nin elindeki sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Alıcı gibi davranan jandarma ekibi, A.T. ile irtibat kurdu.

Ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ve 10 bronz objeyi satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu

Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title