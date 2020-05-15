Ankara'da sık kullanılan alanlarda korona virüs denetimi
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Ankara'da sık kullanılan alanlarda korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Ankara Valiliğinin talimatı ile Çankaya Kaymakamlığı, AVM'ler, berberler, kuaför salonları, taksi durakları ve marketler gibi vatandaşlar tarafından sık kullanılan alanlarda korona virüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

Ankara'da sık kullanılan alanlarda korona virüs denetimi
15.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:46

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Ankara Valiliğinin talimatı ile Çankaya Kaymakamlığı, AVM'ler, berberler, kuaför salonları, taksi durakları ve marketler gibi vatandaşlar tarafından sık kullanılan alanlarda korona virüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile korona virüse ilişkin denetim yapılmasını istedi. Bakanlık talimatının ardından tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik uygulama yaptı. Bu kapsamda Ankara Valiliği koordinesinde Ankara'da da denetimler gerçekleştirildi. Çankaya Kaymakamlığı da denetim ekipleri oluşturarak denetimlerde bulundu.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "Bir normalleşme süreci yaşayacağız. Bu süreçte de pandeminin beklenen şekilde sönmesi ve sürecin olumlu olarak tamamlanabilmesi için bazı şeylere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların başında da sosyal mesafe, hijyen kuralları gibi salgından korunmak için uymamız gereken kurallar var. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri, valiliğimizin de koordinasyonunda yaklaşık 25 ilçemizde Ankara'da bu faaliyetler bugün itibariyle başladı. Biz de başta AVM'ler olmak üzere berberler, kuaförler, güzellik salonları, taksi durakları, marketler; bunların denetimiyle ilgili komisyonlarımızı oluşturduk. Arkadaşlarımız denetimlerine başladı. İnşallah aksatmadan bunu devam ettireceğiz. Bu denetimlerin de pandemiyle mücadelede önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Biz devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz" dedi.

"Hem denetim maksadı taşıyor hem bilgilendirme ve yönlendirme"

Denetimlerin sıklığına ilişkin de Buhara, "İş yerlerinin sıklığıyla alakalı bir durum. Berberlerin, güzellik salonlarının tamamına belki ulaşma şansımız olmayabilir ama örnekleme şeklinde bölgesel bazlı olarak büyük bir kısmına ulaşma niyetindeyiz. AVM'lerimizin tamamına ulaşacağız inşallah. Taksi duraklarımızın da tamamına ulaşacağız. Pazar yerlerinin de tamamına ulaşmış olacağız, marketlerimize de öyle. Dolayısıyla haftada en az bir kez olmak üzere denetimlerimizi ilgili arkadaşlarımızla beraber sürdüreceğiz" dedi.

Kaymakam Buhara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu denetim, hem denetim maksadı taşıyor hem bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıyor. Niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dolayısıyla sürecin daha güzel tamamlanabilmesi için biz kendi üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız."

Buhara, sürecin Türkiye'de çok iyi koordine edildiğini ifade ederek, "Hep birlikte koordinasyon içerisinde valiliğimizin de koordinesiyle beraber bu süreci yöneteceğiz. Bize düşen bir şey olursa her zaman biz gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Çankaya Kaymakamlığı bünyesindeki ekipler, berberler ve güzellik salonlarında da denetim yaptı. Ekipler, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı ve izin verilmeyen uygulamalara ilişkin kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Berber ve kuaför salonlarındaki denetimlere Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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