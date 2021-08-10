Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkentte, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 9 milyon 906 bin 800 boş makaron, 70 bin 20 dolu makaron, 1380 kaçak paket sigara, 235 elektronik eşya, 119 kilogram tütün, 84 puro, 37 litre sahte alkollü içki, 25 cep telefonu ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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