Devrilen TIR'daki 6 Arazi Aracı Hurdaya Döndü
Ankara TEM otoyulunda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR'ın devrilmesi sonucu 6 arazi aracı hurdaya döndü. Olay yerine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında "Ah vah" çekti.
Ankara TEM otoyulunda sıfır araç taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, kazada TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, TEM otoyolu Çamlıdere Tatak mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin Caval idaresindeki 06 AY 1977 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
ARAZİ ARAÇLARI HURDAYA DÖNDÜ
Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü. Yaralı sürücüye ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralının tedavisi yapıldı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kazaya tanık olan bir vatandaş, TIR'ın yolda yalpalamaya başladığını ve ardından devrildiğini söyledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen vatandaşlar hurdaya dönmüş sıfır araçları görünce üzüldü.
İşte olay yerinden görüntüler;
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tamir edip satarlar sıfır araçlarda sonra kazalı çıkıyor mahkemede vatandaş uğraşıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hepsi sigortalıdır, rahat olun. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çok üzülmeyin fabrikaya geri götürürler bir güzel boyarlar ondan sonra devam . kaç kişi sıfır araba alırken boya ölçtürüyor. test yaptırıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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hepsi satışa kadar sigortalılar kimse ah vah etmesin herkes işini bilir merak etmeyin. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vah vahCevap Yaz Yayından Kaldır