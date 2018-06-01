Devrilen TIR'daki 6 Arazi Aracı Hurdaya Döndü

Ankara TEM otoyulunda sıfır araç taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, kazada TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, TEM otoyolu Çamlıdere Tatak mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin Caval idaresindeki 06 AY 1977 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ARAZİ ARAÇLARI HURDAYA DÖNDÜ

Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü. Yaralı sürücüye ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralının tedavisi yapıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazaya tanık olan bir vatandaş, TIR'ın yolda yalpalamaya başladığını ve ardından devrildiğini söyledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen vatandaşlar hurdaya dönmüş sıfır araçları görünce üzüldü.

İşte olay yerinden görüntüler;