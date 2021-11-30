Ankara'da şiddetli rüzgar bir iş merkezinin çatısını uçurdu - Haberler
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Ankara'da şiddetli rüzgar bir iş merkezinin çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da şiddetli rüzgar bir iş merkezinin çatısını uçurdu

Ankara'da dün geceden bu yana etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir iş merkezinin çatısını uçurdu.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'da dün geceden bu yana etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir iş merkezinin çatısını uçurdu.

Son günlerde İstanbul ve Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar, Ankara'da da etkisini gösterdi. Ankara'da dün geceden bu yana esen şiddetli rüzgar, Altındağ'ın Hacı Bayram mahallesi Şehit Yaşar Akansel Sokak'ta bulunan Özgürler İş Merkezi'nin otopark kısmında bulunan bir çatıyı uçurdu. Çatıdan düşen parça şans eseri can ve mal kaybına yol açmazken, daha önceden çatıdan parçanın kopmaması için önlem alan çalışanlar tarafından güvenli bir alana kaldırıldı. - ANKARA

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