Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı
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Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı Ankara'nın Sincan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırılarak yollara düştü.

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırılarak yollara düştü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sert esen rüzgardan dolayı ağaçların dalları kırıldı. Kırılan dallara yollara düştü. Olay yerine Sincan Belediye ekipleri gelerek, kırılan dalları toparlayarak kapanan trafiği yeniden açıldı.

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı
Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı
Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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