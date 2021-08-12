Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı
Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı Ankara'nın Sincan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırılarak yollara düştü.
Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçların dallarını kırdı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırılarak yollara düştü.
Ankara'nın Sincan ilçesinde sert esen rüzgardan dolayı ağaçların dalları kırıldı. Kırılan dallara yollara düştü. Olay yerine Sincan Belediye ekipleri gelerek, kırılan dalları toparlayarak kapanan trafiği yeniden açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe