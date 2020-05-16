Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üstünde
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Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üstünde

Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üstünde Ankara'da hava sıcaklığı, bugün 30 derecenin üzerine çıktı.

Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üstünde
16.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:09

Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üstünde

ANKARA - Ankara'da hava sıcaklığı, bugün 30 derecenin üzerine çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle sıcaktan, insanlardan ziyade sokak hayvanları etkilendi.

Yaz mevsiminin başlamasına bir aydan fazla zaman olmasına rağmen Ankara'da hava sıcaklığı, yaz mevsimini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklığı bugün, 09.00-12.00 saatleri arasında 31 derece, 12.00-15.00 saatleri arasında ise 33 dereceye yükseldi.

Hissedilen hava sıcaklığının da öğle saatlerinde 30 derecenin üzerine çıktığı Ankara'da gece yarısı itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar, sıcaktan etkilenmedi. Öte yandan, sıcaklıklardan etkilenenlerse kedi, köpek, kuş gibi sokak hayvanları oldu. Köpeklerin gölgede dinlenmeleri, kuşların yapay havuzdan su içmeleri kameralara yansıdı.

Ayrıca, görev başındaki bazı polisler de sokak hayvanları için parktaki bazı noktalara yem bıraktı.

Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üstünde

Kaynak: İHA

Manşet

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