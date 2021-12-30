Ankara'da seyir halindeki dolmuş şoförü dakikalarca cep telefonunu kullandı - Haberler
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Ankara'da seyir halindeki dolmuş şoförü dakikalarca cep telefonunu kullandı

Ankara'da seyir halindeki dolmuş şoförü dakikalarca cep telefonunu kullandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da seyir halindeyken cep telefonunu dakikalarca kullanan dolmuş şoförü bir yolcu tarafından görüntülendi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da seyir halindeyken cep telefonunu dakikalarca kullanan dolmuş şoförü bir yolcu tarafından görüntülendi.

Olay, Sıhhiye-Etimesgut-Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi. Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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