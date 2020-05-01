Ankara'da, sessiz 1 Mayıs

ANKARA'da, her yıl 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Anadolu, Kurtuluş ve Kolej meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

ANKARA'da, her yıl 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Anadolu, Kurtuluş ve Kolej meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasağın ilk günü Ankara'da sessizlik hakim oldu. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Anadolu, Kurtuluş ve Kolej meydanları, bu sene boş kaldı. 1 Mayıs'larda işçi sendikaları, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti üyelerinin doldurduğu alanlar, sadece görevi gereği dışarı çıkanlar ile güvercinlere kaldı. Kentin birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yaptı.

Kaynak: DHA