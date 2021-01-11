Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
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Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi

11.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:25
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi

ANKARA'da, uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan ve ses tellerinin kesildiği belirlenen 30 köpekten 20'si, 72 kişi arasında noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile sahiplendirildi.

ANKARA'da, uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan ve ses tellerinin kesildiği belirlenen 30 köpekten 20'si, 72 kişi arasında noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile sahiplendirildi.

Keçiören ilçesindeki Uyanış Mahallesi'nde yaşayan Cangül Ç.'nin apartmanın bodrum katında uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 Aralık'ta el konuldu. Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alınan hayvanlardan 30'unun ses tellerinin kesildiği belirlendi. Keçiören Belediyesi'nin sahiplendirme ilanına yaklaşık 15 bin hayvansever başvurdu. 15 bin başvuru içinden yapılan eleme sayı önce 350'ye indirildi. Daha sonra belediye ekipleri ev ziyaretlerinde bulunarak hayvanların besleneceği ortamı ve koşulları inceledi. Yapılan inceleme sonunda başvuru sayısı 72 olarak belirlendi.

30 köpekten 20'sinin sahiplendirilmesi, noter huzurunda kura çekilişi ile gerçekleştirildi. Keçiren Belediye Bşakanı Turgut Alttonak'un da katıldığı törende 72 adayın isimlerinin yazıldığı toplarlarla kura çekilişi gerçekleştirildi. Kurada isimleri çıkarak hayvanların yeni sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı.'BAKAMAYAN OLURSA GERİ ALACAĞIZ'Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köpeklerin takibinin bundan sonra da belediye tarafından yapılacağını belirterek "Bakamayan olursa geri alacağız. Bu canlara evladımız gibi bakmalıyız. Bu canlar ağır bir travma yaşadı. Bundan sonra sizlere emanet. Yeni canlarımız hayırlı uğurlu olsun, onlara gözünüz gibi bakın" dedi. Törende köpek sahiplenen Gökçe Kağan, "Çok şükür ki kura bize çıktı, bundan sonra gözümüz gibi bakacağız. Kızım çok istiyordu biz de çok istiyorduk ve sonunda kavuştuk. Durumlarını ilk duyduğumuzda içimiz acıdı. Hayvan hakları yasasının da bir an önce çıkmasını istiyoruz. Daha fazla canlarımız yanmasın. İkinci bir kızımız oldu, bundan sonra köpeğimizi çok güzel bir hayat bekliyor" diye konuştu.

 


Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi
Ankara'da ses telleri kesilen 20 köpek kura ile sahiplendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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