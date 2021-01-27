Ankara'da sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişi İstanbul'da yakalandı
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Ankara'da sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişi İstanbul'da yakalandı

27.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:20
Ankara'da sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişi İstanbul'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte bazı sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte bazı sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak 2021 günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde binalara ve evlerin kapılarına, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T. yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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