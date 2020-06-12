Ankara'da selin neden olduğu yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
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Ankara'da selin neden olduğu yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'da selin neden olduğu yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
12.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:20

Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin neden olduğu yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Ankara'da dün akşam etkili olan şiddetli sağanak yağış, şehrin birçok noktasında sele neden oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Selin neden olduğu hasar, hava aydınlanınca gün yüzüne çıktı. Yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Keçiören oldu. Keçiören'in Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 1071. Sokak'ta bulunan dört binayı; binalardaki daire, otopark ve depoları su bastı. Yer yer iki metreyi aşan su birikintileri nedeniyle evlerdeki eşyalar ve otoparklardaki araçlar zarar gördü.

"Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sel oldu"

Oturduğu bina hasar gören Mustafa Arıcan, "Burada şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sel oldu. 20 senedir buradayım, her yağmur yağdığında bu seli görüyoruz ama en şiddetlisi buydu" dedi. Arıcan, "Geldi, demir kapımızı kırdı. Burası hemen hemen iki metre su oldu. Su doldu bizim binanın çevresine. Arabalar sularda yüzüyordu" ifadelerini kullandı. Arıcan, yaşadığı binadaki iki daireyi su bastığını da söyledi.

Öte yandan, binlerce liralık zararın meydana geldiği bölgede, suyun tahliyesine ve temizliğe ilişkin çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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