Ankara'da sel; otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi (2)

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTIMamak'ta sağanak ile meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.

Mamak'ta sağanak ile meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Özellikle Dereboyu Caddesi'nde binaların alt katları su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgedeki alt geçitler, bazı binaların alt katlarındaki otoparklar da suyla doldu. Suyla kaplanan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Belediye ekipleri su içinde kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı.

Alt kattaki otoparkı su dolan apartmanda oturan Ahmet Üzel, "Yola döşenen boruları yüksek ihtimal iyi döşeyemediler. O boruların üzerine asfalt atılmadığı için o çakıl taşları arabaların yukarı çıkmasını engelledi. Bu civardaki kanalizasyon boruları da patlak olduğu için o suyla karışık yağmur suyu binanın altına doldu. Su dolan kısımda araçlar vardı. Araçları buradan zor çıkardık. Apartman da asansörün içine kadar su doldu" dedi. SPOR YAPIYORLARDIAynı cadde üzerindeki su baskını meydana gelen spor salonunun sahibi Kaan Kızılbayır ise "Resmen rezil olduk. Üyelerimiz spor yaparken içerisi bu hale geldi. Soyunma odalarına kadar su doldu. İş yerini açalı 1 hafta olmuştu. Suyu engellemeye çalıştık ama her yer su doldu. Üyelerimin telefonlarına kadar çoğu şey kullanılamaz hale geldi. Şu an tahmin edemeyeceğim kadar büyük bir masrafım var" ifadelerini kullandı.'YARIM SAATLİK YAĞIŞTA BÖYLE OLUYOR'Evi sel sularında hasar gören Osman Erdoğan, "Bu derenin suyu her zaman böyle oluyor. Yarım saatlik yağışta her yer bu hale geliyor. Buradaki kanal, suyu geri tepince bizim kömürlük böyle su doldu. Evin içerisine de su girdi. Kömürlükteki odunlarım ve kömürlerim hepsi gitti. Sadece sel suyu olsa önemli değil de içerisinde kanal suyu da var" diye konuştu.Öte yandan ilçe merkezinde sel sularının çekilmesi ardından belediye ekipleri hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı. Selden zarar gören araçlar ve iş yerleriyle ilgili çalışma yapıldı.

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-Onur Can KANKAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz