Ankara'da sel: Araçlar sürüklendi, caddeler sular altında kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Caddeler sular altında kalırken, arabalar sürüklendi.

Ankara Mamak'ta etkili olan yoğun yağış sele neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dereboyu Caddesi ve 428'inci caddeyi sel suları kaplarken, araçlar sürüklendi, sürücüler zor anlar yaşadı. Araç geçişine kapatılan caddede vatandaşlar selin etkisinden kurtulmaya çalıştı. Sel nedeniyle rögar kapakları yerinden çıkarken, üç katlı apartmanın girişindeki bir daireyi ise su bastı. Park halindeki araçlar da selden dolayı sürüklendi. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi istedi.

"Yaklaşık 3 aydır burayı kapatmıyorlar"

Yol çalışmaları ile yeteri kadar ilgilenilmediğini iddia eden bir çevre sakini, "Yaklaşık 3 aydır burayı kapatmıyorlar. Vatandaşlar burada rezil oluyor. Arabamızda lastik kalmadı. Ben 15 gün önce Whatsapp'tan fotoğraflarını gönderdim buranın yapılmasını söyledim. Vatandaşa rağmen bu yolları yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sağanaktan sonra oluşan selin park halindeki aracın sürüklendiği anlatan bir vatandaş, "1 saat önce hava güneşliydi. Birden havaya karanlık çöktü, yıldırımlar falan derken ileride bir mazgal var. Mazgal patladı burayı sel bastı. Araba ilerideyken tam buraya kadar getirdi. ve orada maalesef kaldı. O zaman kadar biz de buraya çıktık seyrettik ama arabaların gelmesi gitmesi kesildi. Her yağmur zamanında burası böyle oluyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı