Ankara'da şehir dışından gelenlere karşı önlem Ankara'da şehir dışından gelenlere karşı önlemMAMAK Belediyesi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanmasının ardından polis noktalarındaki denetimlerde sağlık ekiplerini görevlendirdi.

Ankara'da şehir dışından gelenlere karşı önlem

MAMAK Belediyesi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanmasının ardından polis noktalarındaki denetimlerde sağlık ekiplerini görevlendirdi. Sağlık ekipleri burada vatandaşların ateşini ölçüyor.

Ankara'da güvenlik güçleri, Kırıkkale yönünden Ankara'ya giriş yapan vatandaşların gerekli kontrollerini yapıyor. Sağlık ekipleri ise, sürücülerin termometrelerle ateş ölçümünü yapıyor. Ardından ekipler tarafından araçlar dezenfekte ediliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede koronavirüse karşı seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz Ankara dışından gelen vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyor, ateşlerini ölçüyor. Sağlık her şeyden önemlidir. Biz de en iyisini yapmak için 24 saat görev başındayız. Açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA