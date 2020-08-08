Ankara'da sebze yüklü kamyonet devrildi, baba ile oğlu yaralandı
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Ankara'da sebze yüklü kamyonet devrildi, baba ile oğlu yaralandı

ANKARA'da sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu şoför Yunus Doğan ile oğlu Bilal Doğan yaralandı.

Ankara'da sebze yüklü kamyonet devrildi, baba ile oğlu yaralandı
08.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:58

ANKARA'da sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu şoför Yunus Doğan ile oğlu Bilal Doğan yaralandı. Kaza sonrası yola savrulan sebzeler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Doğan, halden yüklediği sebzeler ile Polatlı ilçesine gitmek için 06 PLC 99 plakalı kamyonet ile yola çıktı. Kent merkezinin çıkışında, sol arka tekerleği patlayan kamyonet, devrildi. Sebzelerin yola savrulduğu kazada, şoför Yunus Doğan ile yanında bulunan oğlu Bilal Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yoldaki sebzeleri temizlemesi ile yeniden açıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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