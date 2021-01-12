Ankara'da savunma sanayine operasyon: 6 gözaltı
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Ankara'da savunma sanayine operasyon: 6 gözaltı

12.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:59
Ankara'da savunma sanayine operasyon: 6 gözaltı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayi sektöründe yası dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen gruba yönelik operasyon düzenlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayi sektöründe yası dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen gruba yönelik operasyon düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordineli yürütülen operasyonda, 6 kişi  gözaltına alındı.

MİT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu/önleyici istihbarat operasyonları kapsamında, rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde 1 yıldır sürdürülen çalışmayla; SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, SSB ile koordineli yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'nin, SSB'de eski proje müdürü olduğu belirtildi. Şüphelilerin dijital verilerine inceleme yapılmak amacıyla el konuldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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