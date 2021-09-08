Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, geri manevra yaparken şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, geri manevra yaparken şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta Y.K. idaresindeki 06 DY 5700 plakalı otomobil, otoparktan geri geri çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlandı.

Kazayı gören mahalle sakinleri sürücü Y.K. ile yanındaki O.Ş'ye ilk müdahalede bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Y.K. ve O.Ş. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri Y.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Max Meyer Ozan Tufan Fatih Terim Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:59:33. #1.15#

title