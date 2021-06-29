"Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi
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"Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Başkentte, gastronomiden müziğe, kültürel zenginliklerden kente özgü değerlere kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi.

Başkentte, gastronomiden müziğe, kültürel zenginliklerden kente özgü değerlere kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Keçiören Belediyesi önünde yer alan Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetlerin ikramı, Şanlıurfa'ya özgü şarkı ve türküler

Dünya'nın en eski mutfağı sloganıyla alanda yer alan gastronomi tırında pişirilen çiğ köfte, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk ile semsek gibi tescilli lezzetler de misafirlere ikram edilirken sanat tırında bulunan sıra gecesi ekibi de Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirdi.

AA muhabirine, açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın tarihi değerlerini ve lezzetlerini yöresel müzik eşliğinde tanıtmak amacıyla Ankara'da etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Ev sahipliği için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür eden Beyazgül, "Bu kadar değil ama işin aslı Urfa'dadır. Çünkü üç güzelliği bir arada yaşamak istiyorum diye düşünenler var ise Urfa'dan başka gidilecek yerleri olmadığını düşünüyorum. Birincisi, tarih olarak Urfa bir açık hava müzesidir. İkincisi, müziğimizin ve sıra gecelerimizin eşi yok. Üçüncüsü de gastronomi yani lezzetimizdir. Tarihi bir mekan içerisinde ve sıra geceleri eşliğinde lezzetlerimizi tatmak istiyorsanız Urfa'ya davet ediyoruz." diye konuştu.

Bütün insanların gelebilmesi için yıllık turist hedefi koymadıklarını vurgulayan Beyazgül, Şanlıurfa'da Hz. Adem'in yaşadığı mekanların bulunduğu yönünde araştırmaların bulunduğuna dikkati çekti.

Dünya'daki insanları atalarının kentini ziyaret etmeye davet eden Beyazgül, "Şanlıurfa'nın kendine özgü bir çok özelliği var. Şanlıurfa'da ateş suya, sabır şifaya dönüşmüştür. Farklı bir elektrik farklı bir maneviyat vardır. Gönül dünyamızdan baktığımız zaman Şanlıurfa ve Keçiören beraberdir. " değerlendirmesinde bulundu.

"Urfa Keçiören'de, Keçiören Urfa'dadır"

Belediye Başkanı Altınok ise, Şanlıurfa'yı ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuiyeti dile getirerek, Urfa'da medeniyetin yayıldığını ifade etti.

Ankaralıların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Altınok,"Medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümüzü insanlarımızı buluşturduğumuz için çok güzel bir gün oldu. Yani Urfa Keçiören'de, Keçiören Urfa'dadır. Biz et ile tırnak gibiyiz. Burada güzel lezzetleri de tattık. Yurt dışına bile gitsek Urfa kebapçısı var. Bu kültürü yaşatanlardan Allah razı olsun. Şanlıurfa'da doğan medeniyet her geçen gün dünyayı aydınlatıyor. " ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Ankara'da yaşayan Şanlıurfalı siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milletvekillerinin yanı sıra Şanlıurfa'nın bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca 1 Temmuz Perşembe Günü İstanbul'un Üsküdar İlçesindeki Harem Otogarı'nda aynı etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.

'Şanlıurfa Tanıtım Günü' düzenlendi
'Şanlıurfa Tanıtım Günü' düzenlendi
'Şanlıurfa Tanıtım Günü' düzenlendi
'Şanlıurfa Tanıtım Günü' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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